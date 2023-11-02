Новые санкции США против РФ: какие российские банки попали в список США включили в новый список санкций против РФ около 200 организаций

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Минфин США расширил санкционный список против России, включив в него более 30 физических лиц и около 200 организаций. Какие банки, люди и компании попали под ограничение?

Кого Минфин включил в список антироссийских санкций

Вашингтон ввел санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке дронов-камикадзе «Ланцет», а также членов его семьи. Новые ограничения направлены на военно-промышленный комплекс РФ и поддерживающие его структуры.

В обновленный список попали АФК «Система» и ФАУ «Роскапстрой». В так называемый SDN-лист включили и венчурный фонд Sistema SmartTech, из капитала которого в конце сентября вышла АФК «Система». Из-за объявленных санкций акции «Системы» на МосБирже к 17:16 упали в цене на 2,49%, до 16,5 рубля за бумагу.

Более того, под рестрикции подпали Абсолют Банк, «ХКФ Банк», Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банк «Русский стандарт».

После введения новых санкций «Тинькофф» приостановил торги акциями США. Также остановлена работа СПБ Биржи.

Санкции затронули проект «Арктик СПГ-2» и корпорацию «Аеон». Под ограничениями США оказались научно-технический центр «Газпром нефти» и предприятия «Газпром нефть — Каталитические системы». Рестрикции также коснулись МГТУ имени Баумана.

Помимо этого, в санкционный список также попали заместители главы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

Среди физических лиц, в отношении которых введены ограничения, помимо граждан России фигурируют выходцы из Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди юрлиц санкционный список пополнили компании из Китая, ОАЭ, Турции, Монголии, Люксембурга, Швейцарии и других стран.

Какой санкционный пакет против РФ готовит Евросоюз

Евросоюз готовит 12-й санкций против России, который будет включать торговые ограничения на общую сумму $5,3 млрд.

По информации Bloomberg, ЕС внесет в санкционный список еще порядка 100 физлиц и 40 юрлиц, рестрикции коснутся экспорта сварочного оборудования и химической промышленности. По данным источников, Брюссель ставит своей целью «ограничить возможности Кремля кормить свою военную машину».

Отмечается, что предложения еще могут измениться до того, как они будут официально представлены государствам — членам ЕС. Для одобрения пакета ограничений потребуется поддержка всех 27 стран.

Кто отказался голосовать за антироссийские санкции

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его стране. Политик подчеркнул, что Братислава проведет тщательный анализ ограничений, предлагаемых Евросоюзом.

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