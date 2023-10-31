Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России Bloomberg: ЕС в рамках новых санкций против РФ введет ограничения на $5,3 млрд

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России планирует ввести торговые ограничения на общую сумму $5,3 млрд, пишет Bloomberg. Кроме того, в санкционный список будут внесены более 100 физических и 40 юридических лиц, связанных с РФ.



Как пишет агентство, ЕС намеревается «ограничить возможности Кремля кормить свою военную машину». По данным источников, рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию. Будут ограничены выдача лицензий на ПО и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Отмечается, что предложения еще могут измениться до того, как они будут официально представлены государствам-членам. Для одобрения пакета санкций потребуется поддержка всех 27 стран, напомнило агентство.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна откажется принимать 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы, если в него будут включены газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности. Он подчеркнул, что рестрикции, затрагивающие эти сферы, являются красными линиями для Будапешта. По словам дипломата, государство придерживается четкой позиции, согласно которой в рестрикционных списках не должно быть никого из тех, «кто сделал для Венгрии хорошо».

В свою очередь новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии саммита ЕС в Брюсселе заявил, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Политик добавил, что страна проведет тщательный анализ ограничений, предлагаемых ЕС.