Песков: Запад продолжит вводить санкции вопреки дефициту идей

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Дмитрий Песков

Страны Запада продолжат оказывать санкционное давление на Москву, несмотря на то что испытывают дефицит идей и сами сталкиваются с проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что американские и европейские власти понимают, что санкционные ограничения наносят ущерб государствам, которые эти рестрикции вводили, передает ТАСС.

Будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей, — заявил представитель Кремля.

31 октября Bloomberg раскрыл содержание 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. В публикации говорится, что лидеры европейских государств согласовали введение торговых ограничений на общую сумму в $5,3 млрд. Кроме того, в санкционный список будут внесены более 100 физических и 40 юридических лиц, связанных с Россией.

Рестрикции коснутся экспорта сварочного оборудования и химической продукции. Будут ограничены выдача лицензий на ПО и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов. Для одобрения пакета санкций потребуется поддержка всех 27 стран, напомнил Bloomberg.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что страна откажется принимать 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы, если в него будут включены газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности. Он подчеркнул, что рестрикции, затрагивающие эти сферы, являются красными линиями для Будапешта.