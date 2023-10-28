Сийярто обозначил красные линии в новых санкциях ЕС против Москвы Сийярто: Будапешт не примет новые санкции ЕС, касающиеся энергетики России

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия откажется принимать 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы, если в него будут включены газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что рестрикции, затрагивающие эти сферы, являются красными линиями для Будапешта. По словам дипломата, Будапешт придерживается четкой позиции, согласно которой в рестрикционных списках не должно быть никого из тех, «кто сделал для Венгрии хорошо».

Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике, — сказал Сийярто.

Он уточнил, что Венгрия не позволила включить в списки санкций ряд российских официальных лиц. В качестве одного из примеров он привел вице-премьера Дениса Мантурова, который «способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения». Также он назвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и гендиректора АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» Кирилла Дмитриева.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на заявления высокопоставленных европейских дипломатов сообщило, что Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за «театрального» поведения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Особый дискомфорт у европейских политиков вызвала встреча главы венгерского кабмина с президентом России Владимиром Путиным. По мнению дипломатов, поддержка Будапештом хороших отношений с Россией и Китаем не соответствует общей позиции западного альянса.