Евросоюз может изолировать Венгрию из-за «театрального» поведения Орбана Guardian: руководство ЕС может изолировать Венгрию из-за контактов с Россией

Фото: Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за «театрального» поведения премьер-министра страны Виктора Орбана и его позиции по вопросу об антироссийских санкциях, сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявления высокопоставленных европейских дипломатов. По его данным, в Евросоюзе начали сомневаться в том, что Будапешту можно доверять.

Особый дискомфорт у европейских политиков вызвала встреча Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. По мнению дипломатов, поддержка Будапештом хороших отношений с Россией и Китаем не соответствует общей позиции западного альянса и в некотором роде наносит ему ущерб. В то же время венгерские аналитики считают, что Орбан избрал для себя роль связующего звена между Западом и Востоком.

Орбан хотел максимизировать выгоды от отношений в обоих направлениях, несмотря на все более очевидные признаки того, что это невозможно в нынешней геополитической реальности, — рассказал директор исследовательского института Political Capital Петер Креко.

Предполагается, что Евросоюз может ввести ряд ограничений против Венгрии в ближайшее время. Однако некоторые политики считают, что в этом нет необходимости, так как Орбан в конечном счете делает выгодный западу выбор, несмотря на «антиевропейскую театральность».

Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия осталась единственной европейской страной, поддерживающей отношения с Россией. По его словам, страна гордится своей позицией по отношению к Москве. Комментируя конфликт на Украине, Орбан подчеркнул, что Будапешт желает помочь в достижении мира в регионе.