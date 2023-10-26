Названа единственная страна Евросоюза, сохраняющая связи с Россией Орбан: Венгрия остается единственной страной ЕС, сохраняющей связи с Россией

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Венгрия остается единственной европейской страной, сохраняющей связи с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапешт гордится своей позицией по данному вопросу.

Мы гордимся тем, что делаем. Мы единственные в Евросоюзе, кто делает это, — заявил Орбан.

Премьер напомнил, что Венгрия и Россия имеют общего соседа — Украину, и именно поэтому контакты с Москвой необходимо сохранять. Стратегия Будапешта заключается в том, чтобы достигнуть мира, добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз является неудачной пародией на СССР. По его мнению, то, что удалось в свое время сделать Советскому Союзу, теперь пытается повторить Брюссель, однако все его действия не возымели успеха.

Орбан пояснил, что если СССР был для Венгрии «трагедией», то ЕС является в лучшем случае комедией. Во время Советского Союза Будапешту приходилось танцевать под его дудку, а при Брюсселе страна «танцует, как хочет, а если не хочет, то не танцует». Вместе с тем премьер добавил, что ЕС оказывает на Венгрию неприкрытое давление. Для жителей страны подобная насаждаемая «свобода» — это своего рода «вырывание сердца», заключил он.