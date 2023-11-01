Барахло, клопы, безработица: что нового сказал Путин о зарплатах и санкциях Владимир Путин заявил о стабильном развитии экономики России

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Президент России Владимир Путин

Экономическая ситуация в России в целом развивается стабильно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Что еще сказал глава государства, как оценил влияние санкций и уровень доходов граждан?

Как оценил Путин темпы развития экономики России

Путин 1 ноября провел совещание по экономическим вопросам для «сверки часов». Президент отметил, что экономическая ситуация в стране развивается согласно прогнозам. Глава государства сообщил, что в августе и сентябре валовой внутренний продукт (ВВП) страны прибавил по 5,2%.

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — заявил Путин.

Он обратил внимание на то, что в стране фиксируются высокие темпы роста обрабатывающих индустрий и отраслей реального сектора, не связанных с добычей природных ресурсов. По мнению президента, эти показатели свидетельствуют о хорошем набранном темпе развития экономики.

«Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью. Это производство машин, техники, оборудования», — объяснил глава РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказал Путин про санкции

Президент РФ напомнил, что за прошедшие годы в адрес России иностранные государства ввели бессчетное количество санкций. Владимир Путин считает абсурдными решения о запрете поставок в Россию отверток и других мелких товаров.

«Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — заметил президент.

Как заявил глава государства, западные политики в вопросах санкций «сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда».

«Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин.

При этом глава государства призвал быть готовы к тому, что санкционное давление со стороны Запада усилится.

Что сказал Путин о безработице и доходах россиян

Путин указал, что безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%. По словам президента, «увеличиваются и заработные платы в экономике».

«За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сообщил он.

Владимир Путин дал указания российскому правительству и Центробанку скоординировать свои усилия по снижению инфляции, обратив внимание, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Что известно о ситуации на валютном рынке

Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заверил президент России. По словам Владимира Путина, на настоящий момент ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам.

На совещании по экономическим вопросам присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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