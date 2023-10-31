Какой курс доллара сейчас в РФ: что говорят эксперты, укрепится ли рубль Песков объяснил, связано ли укрепление рубля с уходом из РФ западных компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже опустилась до 92 рублей, об этом свидетельствуют данные площадки. Что с российской валютой будет дальше?

Какой сейчас курс доллара и евро

В начале дня курс доллар рос до 93,15 рубля, но затем он стал резко терять в цене. В результате к 10:12 по московскому времени курс американской валюты расчетами «завтра» снижался на 68 копеек, до 92,18 рубля. Евро к этому времени стоил 97,76 рубля, подешевев на 88 копеек.

Накануне рубль уверенно рос на фоне пика налогового периода октября и в целом продаж валюты экспортерами. При этом 23 октября курс доллара впервые за месяц опустился ниже 95 рублей. Ранее такой отметки он достигал 13 сентября. Другие иностранные валюты также демонстрируют постепенное падение, при этом возросла стоимость евро по отношению к доллару.

Укрепится ли рубль в ноябре, что говорят экономисты

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что в ноябре курс валют будет балансировать в рамках 92–95 рублей за доллар.

«На это влияют следующие факторы. Во-первых, ВВП России растет (в 2023-м ожидаем +2,5%), постепенно нормализуется внешнеторговый баланс, сокращается дефицит госбюджета. Во-вторых, эффект от двух последних повышений ключевой ставки с течением времени начинает проявляться. А новый шаг вверх до 15% в среднесрочной перспективе придаст рублю дополнительных сил», — рассказал эксперт в беседе с «РГ».

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в комментарии «Известиям» пояснил, что в настоящее время наблюдается тенденция на укрепление российской валюты.

«Главными событиями для российской валюты в октябре стали указ об обязательной продаже валюты экспортерами, хотя его содержание и остается неясным, а также повышение ставки Центробанка (ЦБ) РФ до 15%. Благодаря этим изменениям мы можем наблюдать формирование среднесрочной тенденции на укрепление российской валюты, которая имеет шанс войти в диапазон 85–90 [рублей] за доллар, а то и к более экономически обоснованным значениям 80–85 [рублей] за доллар», — отметил он.

Также Кочетков обратил внимание, что обязательная продажа валюты формирует необходимое предложение на рынке, а высокая ставка снижает мотивацию к покупке валюты в пользу приобретения долговых инструментов.

«Соответственно, текущие значения стоит рассматривать в качестве промежуточных, а настоящие цели еще не достигнуты», — резюмировал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что о курсе рубля говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что курс рубля не связан с взносом за «выход» западных компаний с российского рынка.

«Это не связано с падением курса рубля, курс рубля действительно подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется. Это нормальный экономический процесс», — пояснил представитель Кремля.

Также Песков объяснил, что за более детальной информацией по этому вопросу стоит обратиться в правительственную комиссию.

«Этим занимается специальная правительственная комиссия, поэтому, конечно, вопросы лучше адресовать туда за детальной информацией», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

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