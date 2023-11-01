Путин дал оценку экономической ситуации в России Путин: российская экономика развивается в соответствии с прогнозами

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Президент России Владимир Путин

Российская экономика развивается в соответствии с прогнозами, заявил на совещании по экономике президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, за девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация [в РФ] в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%, — уточнил глава государства.

Президент отметил, что наиболее высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов. Отдельных успехов добились производства машин, техники и оборудования, добавил Путин.

Ранее вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев рассказал, что с февраля 2022 года РФ смогла заместить импорт большого количества пунктов продовольствия, семян, медицинских изделий и продукции тонкой химии. Он отметил, что также удалось добиться успехов в области искусственного интеллекта и систем облачного хранения.