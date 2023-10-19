Стало известно, в каких отраслях экономики Россия добилась импортозамещения Предприниматель Дунаев: РФ смогла заместить импорт семян и медицинских изделий

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С февраля 2022 года РФ смогла заместить импорт большого количества "пунктов" продовольствия, семян, медицинских изделий и продукции тонкой химии, заявил корреспонденту NEWS.ru вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев на полях Международного экспортного форума «Сделано в России». Он отметил, что также удалось добиться успехов в области искусственного интеллекта и систем облачного хранения.

Хромотографы, искусственный интеллект, системы облачного хранения, огромное количество пунктов продовольствия, семена, саженцы, различные аспекты тонкой химии, фармацевтики, медицинских изделий — достаточно широкий перечень [импортозамещенных товаров], — сказал Дунаев.

Он добавил, что Россия пока не добилась импортозамещения в области машиностроения, электротехники, инфраструктурных проектов, биохимии, биофармацевтики, однако в настоящее время ведется работа по этим направлениям. По мнению Дунаева, для достижения успехов в развитии национальной экономики нужно в первую очередь сфокусироваться на двух-трех отраслях.

Ранее юрист, правозащитник и общественный деятель Александра Бакшеева заявила, что у отечественных фармакологических компаний есть технологические возможности производить по полному циклу больше половины из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По ее словам, благодаря активному содействию государства к концу следующего года этот показатель может достигнуть 80%, благодаря чему риск дефицита снижается.