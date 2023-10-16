Россиянам дали прогноз по ситуации с жизненно важными лекарствами Юрист Бакшеева: действия властей и производителей снижают риск дефицита лекарств

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У отечественных фармакологических компаний есть технологические возможности производить по полному циклу больше половины из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), рассказала в беседе с «МК в Рязани» юрист, правозащитник и общественный деятель Александра Бакшеева. По ее словам, благодаря активному содействию государства к концу следующего года этот показатель может достигнуть 80%, благодаря чему риск дефицита снижается.

Как рассказала изданию общественница, государство продолжает активно заниматься вопросом перехода к полному циклу производства лекарств внутри страны. Для этого были осуществлены широкие меры поддержки отечественных производителей. В результате, согласно прогнозам экспертов, к концу 2024 года полное импортозамещение коснется до 80% списка ЖНВЛП, для этого есть все необходимые технологии.

Эксперт добавила, что если до введения западных санкций доля отечественных лекарств на российском рынке составляла в финансовом выражении не более 30%, то к концу 2024 года этот показатель может составить 50%.

Как напоминает издание, на сегодняшний день актуальный перечень ЖНВЛП содержит более 800 наименований. Лекарствами из этого списка бесплатно обеспечиваются такие категории граждан, как дети до трех лет, инвалиды, лица, страдающие определенными заболеваниями, и ряд других.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова призвала не переоценивать лечебные свойства меда. По ее словам, несмотря на противовоспалительное и антибактериальное действие меда, полноценно заменить лекарства этот продукт не может.