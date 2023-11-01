Путин передал послание президенту Ирана Fars: дипломат Лаврентьев передал президенту Ирана послание от Путина

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Президент России Владимир Путин

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев встретился в Иране с секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Акбаром Ахмадияном и со старшим помощником главы МИД республики по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи, сообщает агентство Fars. По данным издания, Лаврентьев через Ахмадияна передал послание от российского лидера Владимира Путина президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

На встрече Лаврентьев также передал послание президента России Владимира Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи его аятолле Сейеду Ибрахиму Раиси, президенту Исламской Республики Иран, — пишет агентство.

Что именно было в послании, не разглашается. Известно, что Лаврентьев и Ахмадиян обсудили актуальные проблемы Ближнего Востока и ситуацию в секторе Газа. Также на повестке разговора было сотрудничество России и Ирана на фоне палестино-израильского конфликта.

Ранее Раиси отверг обвинения в причастности республики к нападению движения ХАМАС на Израиль. По его словам, группировка, осуществившая атаку на еврейское государство 7 октября, является независимой. При этом он добавил, что Иран прилагает активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления.