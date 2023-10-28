Раиси отверг обвинения в причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera отверг обвинения в причастности республики к нападению движения ХАМАС на Израиль. По его словам, группировка, осуществившая атаку на еврейское государство 7 октября, является независимой.

Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана, — сказал Раиси.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет палестинской организации ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. При этом он признал отсутствие данных о том, что Тегеран мог иметь прямое отношение к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября.

До этого израильский министр экономики Нир Баркат пригрозил «стереть с лица Земли» Иран в случае, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть «второй фронт» на севере. По словам чиновника, при нападении Израиль будет отвечать так же, как в случае с бомбардировками Газы.