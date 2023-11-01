«Москва предупреждала»: Западу напомнили о пророческих словах Путина dikGAZETE: Москва предупреждала Евразию о возможных конфликтах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Российские власти не раз предупреждали страны Евразии о том, что в регионе может вспыхнуть конфликт из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока, заявил обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. По его словам, теперь этот сценарий весьма вероятен, поскольку США продолжают разжигать войну.

Москва постоянно предупреждает, что в Евразии могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить монстром на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание, — отметил журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке являются правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием. По словам российского лидера, именно они главные бенефициары мировой нестабильности, которые в поисках выгоды действуют «открыто и нагло». По мнению президента, Вашингтон стремится создать хаос в регионе, поэтому американские власти недовольны участием Москвы в ближневосточном урегулировании.

Также Путин подчеркнул, что в зоне специальной военной операции решается судьба не только России, но и всего мира, в том числе и Палестины. Военнослужащие, работающие в зоне специальной военной операции на Украине, сражаются в первую очередь со злом и угнетением, подчеркнул глава страны.