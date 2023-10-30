Путин назвал виновников конфликтов в Израиле и на Украине Путин: за конфликтами в Израиле и на Украине стоят правящие элиты США

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Правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием, являются виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. По словам российского лидера, именно они главные бенефициары мировой нестабильности, которые в поисках выгоды действуют «открыто и нагло».

Сегодня это стало очевидным и понятным для всех: заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту, — отметил президент.

Путин подчеркнул, что нельзя руководствоваться эмоциями при оценке трагических событий на Ближнем Востоке, нужно рассуждать здраво, чтобы понять, что именно США извлекают выгоду из эскалации конфликта. По мнению российского главы, Вашингтон стремится создать хаос в регионе, поэтому американские власти недовольны участием Москвы в ближневосточном регулировании. Как уточнил Путин, единственным путем решения арабо-израильского конфликта является создание суверенного, полноценного палестинского государства.

Глава государства вместе с этим отметил, что США как мировая держава слабеют и теряют свои позиции. По словам Путина, «мир по-американски» уходит в прошлое.