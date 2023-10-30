Путин озвучил неочевидную цель военной операции на Украине Путин: в ходе СВО решается будущее всего мира, в том числе Палестины

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Военнослужащие, работающие в зоне специальной военной операции на Украине, сражаются со злом и угнетением, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств. По его словам, на территории СВО решается не только судьба России, но и всего мира, в том числе и Палестины.

Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа, — отметил российский глава.

Также Путин заявил, что виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке являются правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием. По словам российского лидера, именно они главные бенефициары мировой нестабильности, которые в поисках выгоды действуют «открыто и нагло». По мнению президента, Вашингтон стремится создать хаос в регионе, поэтому американские власти недовольны участием Москвы в ближневосточном регулировании.

Президент отметил, что события в Дагестане произошли не сами по себе, а были спровоцированы через соцсети Украины по заданию западных спецслужб. Путин задал риторический вопрос, можно ли помочь Палестине, нападая на татов и их семьи. Таты — ираноязычный народ Дагестана, часть которого исповедует иудаизм.