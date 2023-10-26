В Словакии назвали условие для поддержки антироссийских санкций ЕС Фицо отказался поддерживать санкции против России, если они навредят Словакии

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Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии саммита ЕС в Брюсселе заявил, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Также, по его словам, которые приводит pravda.sk, Словакия больше не будет предоставлять военную помощь Украине.

Если санкции будут приносить нам [Словакии] ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать, — уточнил Фицо.

Политик добавил, что Словакия проведет тщательный анализ ограничений, предлагаемых Евросоюзом. После этого Братислава примет окончательное решение относительно рестрикций, подчеркнул Фицо.

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков ранее выразил мнение, что анонсированный ЕС очередной, 12-й по счету, пакет антироссийских санкций является уже неким обязательным ритуальным действием. По его словам, таким образом страны Евросоюза пытаются подчеркнуть свою солидарность в «иррациональном» и «бессмысленном» деле поддержки Украины и противодействия России. Косоруков добавил, что, если анонсированный пакет по каким-то причинам не удастся согласовать, это станет свидетельством политического раскола ЕС, где локомотивами адекватного отношения к РФ могут выступить Венгрия и Словакия.