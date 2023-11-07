У СПБ Биржи сменился генеральный директор Евгений Сердюков стал новым гендиректором СПБ Биржи

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Роман Горюнов

Новым генеральным директором СПБ Биржи, включенной в санкционные списки США, стал Евгений Сердюков, сообщили в пресс-службе биржи. Он сменил на этом посту Романа Горюнова, который принял решение выйти из состава совета директоров. Отмечается, что главной задачей Сердюкова на новой должности станет разблокировка активов. Гендиректор подчеркнул, что СПБ Биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала.

Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава Совета директоров СПБ Биржи, — говорится в сообщении.

Сердюков также отметил, что команда биржи обладает значительным опытом работы в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений. По его словам, СПБ Биржа займется реализацией новой стратегии развития, в рамках которой приоритет будет отдан торгам инвестиционными инструментами с расчетом в рублях.

Евгений Сердюков — бывший руководитель срочного рынка FORTS, входившего в десятку лучших деривативных площадок мира. СПБ Биржу он возглавлял с 2012 года. По данным пресс-службы, под его руководством был создан рынок иностранных ценных бумаг.

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