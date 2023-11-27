СПБ Биржа запретила подавать заявки по ценным бумагам в иностранной валюте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство СПБ Биржи ввело запрет на подачу заявок, касающихся ценных бумаг в нескольких иностранных валютах, сообщили в пресс-службе площадки. Речь идет о бумагах в долларах США, евро, гонконгских долларах, а также в юанях. Ограничение вступает в силу с 27 ноября и распространяется на три режима торгов с установленными биржей кодами. Причины принятия такого решения не раскрываются.

Настоящим ПАО «СПБ Биржа» информирует, что с 27 ноября устанавливается запрет на подачу заявок, предметами которых являются ценные бумаги с валютой цены и валютой расчетов в долларах США, евро, гонконгских долларах, китайских юанях, — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, клиентам биржи будет запрещено подавать соответствующие заявки в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т1 и Т2, а также в режиме торгов «Адресное репо с центральным контрагентом» с кодами Т0Т2 и Т1Т2. Также ограничение распространяется на сделки в режиме «Безадресное репо с центральным контрагентом» с кодом Т1Т2.

Ранее в СМИ появились сообщения о подаче СПБ Биржей заявления на банкротство. Утверждалось, что ценные бумаги компании после этого потеряли свыше 13% в цене на МосБирже. Однако представители акционерного общества опровергли данные сведения, уточнив, что по ценным бумагам проводится дискретный аукцион.