Строительство «Северного потока — 2» могут возобновить в конце мая

https://static.news.ru/photo/14b6bcce-acb5-11eb-ad01-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство «Северного потока — 2», работы могут продолжиться в конце мая, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В BSH уточнили, что жалоба организации направлена в отношении второго изменённого решения регулятора, которое было опубликовано 14 января 2021 года.

Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 км в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока — 2» в соответствии с текущим положением о разрешении, — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в марте 2018 года оператору Nord Stream 2 было выдано постоянное разрешение на работы с конца мая до конца сентября.

Ранее в природоохранной организации NABU заявили, что газопровод «Северный поток — 2» разрушает среду обитания на морском дне на площади больше 16 футбольных полей. Её представители обратились в административный суд Гамбурга с иском против возведения проекта.