Защитники природы подали в суд на «Северный поток – 2»

https://static.news.ru/photo/6114af9a-ac38-11eb-b486-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Газопровод «Северный поток — 2» разрушает среду обитания на морском дне на площади больше 16 футбольных полей, считают в природоохранной организации NABU. Её представители обратились в административный суд Гамбурга с иском против возведения проекта, передаёт ТАСС.

Иск касается пока ещё не завершённого участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, — говорится в сообщении организации.

NABU опротестовали выдачу разрешения на строительство Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. В организации сообщили, что 1 апреля ведомство отклонило аналогичный протест Союза защиты природы и другой экологической организации — Deutsche Umwelthilfe (DUH).

В этой связи остаётся только путь обращения в суд, чтобы ограничить ущерб, который наносится Балтийскому морю, — подчеркнули защитники природы.

13 апреля аналогичный иск в суд подала организация Deutsche Umwelthilfe.

Регулятор в решении от 1 апреля сообщал, что прокладка труб не несёт опасности для флоры и фауны морского дна.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 кубометров газа в год. Газопровод пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, намеревавшиеся продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») на 31 марта, «Северный поток — 2» построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», поскольку Германия нуждается в надёжных поставках газа. Он пояснил, что 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится на Россию.