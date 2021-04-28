В ФРГ захотели быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/e25dc818-a8c1-11eb-ac67-96000091f725_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Германия нуждается в надёжных поставках газа из России и выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, его цитирует ТАСС.

Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надёжных поставках газа из России. 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый «Северный поток — 2», — заявил Кречмер на открытии 13-й Российско-германской сырьевой конференции.

Накануне Европарламент призвал Евросоюз остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». В проекте резолюции говорится, что ЕС необходимо снизить свою энергетическую зависимость от России, а для этого газопровод не должен быть завершён. Принятие резолюции запланировано на четверг, 29 апреля.

Ранее президент США Джо Байден признал, что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций в отношении него.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.