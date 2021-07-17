Страховщики предупредили о росте цен на ОСАГО

Представители крупных страховых компаний предупредили о росте цен на ОСАГО на 5–10% уже в этом году. Причина подорожания полисов кроется в увеличении убытков по ним в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

Причины роста убыточности ОСАГО — учащение страховых случаев и повышение среднего размера выплаты. По утверждению страховщиков, в тех сегментах, где стоимость ещё не достигла максимальной границы тарифного коридора, который установил Центробанк, рынок будет повышать цену полиса примерно на 5%.

В отдельных компания считают, что подорожание полиса коснётся только отдельных регионов и отдельных клиентов. Ряд страховщиков уверены, что цены на ОСАГО поднимутся на 10%.

Российский союз автостраховщиков отмечает, что в первом полугодии текущего года цены на ОСАГО действительно не поднимались, но убытки по договорам увеличились. Основная причина — учащение аварий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также сыграл роль рост среднего размера убытка за счёт повышения стоимости запчастей на фоне ослабления рубля.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа.