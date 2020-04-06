«Стоять — это очень дорого»: «КамАЗ» за неделю потерял 2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/4784f526-7836-11ea-a864-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Убытки завода «КамАЗ» за неделю простоя составили 2 млрд рублей. Об этом 6 апреля заявил генеральный директор компании Сергей Когогин.

Одна неделя простоя — 2 млрд убытков. Мы ничем от других не отличаемся. Стоять — это очень дорого, — сказал руководитель предприятия в интервью телеканалу «Россия-24».

Автоконцерн возобновит производство грузовиков с 6 апреля. Такое решение было принято после переговоров с руководством Республики Татарстан и федеральными органами. В компании поясняли, что в условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции техника «КамАЗ» необходима для доставки продуктов и товаров первой необходимости, а также для транспортировки медицинского оборудования.

Кроме того, завод является градообразующим предприятием Набережных Челнов, поэтому его остановка негативно сказалась бы на социально-экономической обстановке в городе, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.