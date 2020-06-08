Стоимость российской нефти превысила ключевую отметку

https://static.news.ru/photo/b9afe93c-a9c1-11ea-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская нефть экспортной марки Urals преодолела цену отсечения, прописанную в бюджете РФ на 2020 год, на торгах 5 июня. Такие данные приводит агентство Argus.

Цена барреля Urals с поставкой в порт нидерландского Роттердама достигла $ 42,55. Стоимость «бочки» с поставкой в порт Аугуста в Италии составила $ 42,1.

При этом цена отсечения, которая прописана в федеральном бюджете на текущий год, составляет $42,4 за баррель. Согласно бюджетному правилу, все нефтяные доходы, превышающие ключевую отметку, отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не могут использоваться в расходной части, передаёт РБК.

Если цена ниже точки отсечения, то средства ФНБ, хранящиеся в валютных активах, продаются за рубли и уходят в бюджет. Из-за того, что Urals превысила эту отметку, ФНБ, впервые с марта снова сможет пополняться.

По данным агентства, стоимость нефти эталонной североевропейской марки Brent на лондонской бирже ICE в тот момент составила $40,8. Это значит, что российское чёрное золото торгуется с премией к Brent, что в обычной ситуации не характерно для нефтяного рынка.

Как писал NEWS.ru, ранее ОАЭ подняли цены на нефть.