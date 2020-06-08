ОАЭ подняли цены на нефть

https://static.news.ru/photo/81c5bd98-a9b3-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC опубликовала документ, в котором расписаны все цены на экспортные поставки нефти в июле.

Цена сорта Murban выросла на $5,45 за баррель. В марте этот сорт чёрного золота торговался с премией к региональному бенчмарку Dubai в $1,88 за баррель. Через некоторое время опять Murban подешевела и продавалась с дисконтом к эталону. В июле она будет снова продаваться с премией, передаёт ТАСС.

Ранее Саудовская Аравия повысила стоимость экспортных поставок нефти в июле 2020 года. Для рынка Азии рост цен составил $5,60–7,30 за баррель. Аналитики прогнозировали более умеренное подорожание — примерно на $4 за баррель.

Страны — участницы ОПЕК+ на заседании 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Государства также не могли согласовать продление сделки на текущих условиях. В итоге действие ограничений закончилось с 1 апреля.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

Саудовская Аравия на фоне разрыва соглашения с ОПЕК собралась увеличить добычу нефти до 10 млн б/с. Но уже 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены, писал NEWS.ru.