Цены на нефть эталонных марок практически не изменились на торгах 17 января после подъёма накануне.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли 0,03% и составили $64,6 за баррель.
Стоимость февральского фьючерса на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,02% и достигла отметки в $58,51 за баррель.
Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что договорённость США и Китая по первому этапу торговой сделки не приведёт к росту мировых цен на нефть. Они отмечают, что Вашингтон сохранил существующие пошлины на китайские товары, что будет сдерживать развитие мировой экономики и рост спроса на сырьё. Первая реакция рынка также оказалась достаточно спокойной — нефтяные котировки прибавляли в пределах 1%, не добираясь до $65 за баррель.
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