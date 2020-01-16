Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Розничные продажи обновлённого легендарного фотоаппарата «Зенит» начались в России. Раньше прибор можно было купить только в интернет-магазинах.

Камеры с объективом «Зенитар 1/35» представлены в чёрном и серебряном цвете, стоимость фотоаппарата с объективом составляет 460 тыс. рублей. Это фиксированная цена для российского рынка, которая вызвана значимостью самой камеры...