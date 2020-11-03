Стоимость нефти марки Brent впервые превысила $40 за баррель

https://static.news.ru/photo/9d1e64fe-1dc2-11eb-b471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость эталонной нефтяной смеси марки Brent впервые за неделю превысила отметку в $40 за баррель. Инвесторы настроены позитивно на фоне президентских выборов в США. Укрепление позиций углеводородов на биржах подтолкнуло и российских рубль — валюта РФ также пошла вверх.

Декабрьский фьючерс Brent вырос на 2,73% — до $40,32 по данным на 13:06 мск, говорят данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В прошлый раз чёрное золото данной марки поднималось выше $40 около недели назад — 28 октября. Смесь WTI с поставкой в декабре прибавила 3,88% — до $38,24. На фоне дорожающего сырья российский рубль укрепился ниже 80 рублей за один доллар. На 13:13 мск доллар стоил 79,61 рубля за единицу, рухнув более чем на 90 копеек по сравнению с 2 ноября.

Ставки по валютным депозитам в банках сейчас находятся на околонулевых значениях, смысла нести валюту в банк нет. Банки будут удерживать ставки на этом уровне, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютные депозиты.

Эта ситуация плоха тем, считают эксперты, что часть сбережений населения будет выключена из инвестиционного процесса. Это снижает потенциал экономического роста — в краткосрочной перспективе точно, пока не начнётся обратный процесс конвертации этих сбережений в рубли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская валюта весь год бьёт один антирекорд за другим. За десять месяцев рубль потерял четверть своей стоимости. И это не предел, прогнозируют аналитики. Вторая волна коронавируса, выборы президента США, инцидент с Навальным, Белоруссия, цены на нефть, снижение потребительского спроса — всё играет против рубля.