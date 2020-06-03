Стоимость нефти Brent упала на новостях о разногласиях в ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже перешла к снижению на фоне новостей о разногласиях в ОПЕК+. В моменте цена опускалась до $38,86 за баррель, это на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
О колебаниях на торговой площадке
Нефть марки WTI на слухах о противоречиях в нефтяном конгломерате также перешла в «красную зону» и опускалась на 0,9%, достигая $36,72 за баррель.
Причиной скепсиса на рынке стала информация о том, что Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи. Из-за этого, по
Ранее NEWS.ru писал, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя снижение превышением базовой цены нефти над фактической.
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