Стоимость нефти Brent упала на новостях о разногласиях в ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/8594963a-a588-11ea-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже перешла к снижению на фоне новостей о разногласиях в ОПЕК+. В моменте цена опускалась до $38,86 за баррель, это на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

О колебаниях на торговой площадке сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что поначалу в ходе торговой сессии 3 июня нефть этого сорта росла на 2,4% — до $40,53 за баррель.

Нефть марки WTI на слухах о противоречиях в нефтяном конгломерате также перешла в «красную зону» и опускалась на 0,9%, достигая $36,72 за баррель.

Причиной скепсиса на рынке стала информация о том, что Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи. Из-за этого, по данным источников Bloomberg, дата встречи — 4 или 10 июня — оказалась под вопросом.

Ранее NEWS.ru писал, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя снижение превышением базовой цены нефти над фактической.