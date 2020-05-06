Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена июльского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 3% после роста на старте торгов до $29,96 за баррель.
Как свидетельствуют данные торгов к 15:25 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $30,26 за баррель (-2,3%).
Ранее в российском МИД заявили, что спрос на нефть в мире восстановится после «расконсервирования» экономической активности. Как заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин, это будет возможно только после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Он отметил, что о сроках восстановления спроса на сырьё загадывать пока рано. Для этого сперва должна наметиться траектория роста, передавал NEWS.ru.
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