Стоимость гречки превысила 10-летнюю планку

Розничные цены на гречку летом превысили 10-летний максимум. Стоимость на продукт поднялась выше, чем во время ажиотажа весны 2020 года перед карантином. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Цена гречки пошла вверх в октябре 2020 года и остановилась лишь в сентябре 2021-го. Гречка является одним из 24 социально значимых продуктов. Если она подорожает на 10% в течение 60 дней подряд, её предельная цена может быть ограничена на 90 дней.

В начале 2021 года оптовые цены были выше, чем год назад. Заводам не хватало сырья, и увеличился экспорт гречки. Для стабилизации рынка Минсельхоз предложил увеличить посевные площади гречихи, а правительство запретило экспорт гречки и гречихи до конца лета.

Последние полгода закупочные цены у производителей колебались, летом упали. А с конца августа начали заметно расти: с 62 до 71 руб. за 1 кг.

В Минпромторге объяснили розничные цены тем, что они основаны на отпускных ценах поставщиков. Те, в свою очередь, зависят от количества запасов, ожидаемого урожая и других факторов.

В пресс-службе X5 Group, которая управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», сообщили , что поставщики повышают цены на гречку из-за сокращения запасов. Но потребителям продукта хватит.

Ранее Росстат отметил повышение цен на ряд продуктов за неделю с 17 по 23 августа. Среди них гречка, мясо кур и сахар.