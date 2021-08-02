Стоимость газа в Европе превысила $514

Средние цены на газ в Европе в рамках торгов по сентябрьским фьючерсам (договоры о будущих поставках природного ресурса) на главном хабе — Title Transfer Facility в Нидерландах — превысили $514 за тысячу кубометров. Этот показатель опередил стоимость предыдущего дня на 2,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи газовых контрактов ICE.

Отмечается, что на своём пике цена за тысячу кубометров газа на сегодняшних торгах превышала $520, однако ближе к вечеру пошла на небольшой спад. При этом спотовая (продажа на условиях немедленной поставки) стоимость природного энергоносителя в Европе к настоящему времени находится на уровне $485.

В «Газпроме» заявили, что объёмы активного газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на данный момент приблизились к минимальным для конца июля значениям, фиксированным за многолетний период наблюдений.

В частности, на территории континентальных ПХГ из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров газа удалось восполнить только 27,6 млрд. Отставание же от уровня запасов на тот же период прошлого года составляет 27,9 млрд. Так, немецкие хранилища сейчас заполнены только на 50% от общей вместимости.

Ранее борьбу с нефтью и газом сочли угрозой планетарному будущему. По мнению руководителя отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручира Шармы, стремительный переход к более экологическим промышленным стандартам угрожает сделать подобную экотрансформацию значительно дороже.