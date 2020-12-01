Стоимость биткоина обновила исторический максимум

https://static.news.ru/photo/dae8bd2a-33ca-11eb-abc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена биткоина во время торговой сессии прибавила 1,02% в пике и достигла отметки в $19 915.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум — в декабре 2017 биткоин стоил $19 891,99.

По данным торговой площадки на 14:28 мск, курс биткоина составлял $19 405,7 за штуку (-1,56%).

Ранее сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты биткоин, что нарушает российское законодательство.

Как писал NEWS.ru, российский кабмин одобрил проект закона, который регулирует введение налога на криптовалюты. Как пояснил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, закон необходим, чтобы такие цифровые финансовые активы можно было признать имуществом, а их владельцы могли рассчитывать на юридическую защиту от мошенников.