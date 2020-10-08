Стандарты для игрушек разработают в России

https://static.news.ru/photo/d749062a-09c7-11eb-b017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГОСТ для экологических игрушек планируют разработать в России. В разработке документа примут участие Росстандарт и Минпромторг.

Исследования по подготовке стандарта и формирование его первой редакции начнутся в следующем году. Готов ГОСТ может быть уже в 2022 году, пишут «Известия».

Сейчас в России нет документов, которые определяли бы качество экологически чистых товаров. Новый документ будет содержать повышенные требования к их производству. Так, в документе будет прописано само производство, а также требования к сырью, красителям.

Новый стандарт будет прописывать, что экоигрушки можно производить только из натуральных материалов, например, дерева и натуральных тканей. Пластмасса должна быть только из растительных полимеров. Такие игрушки можно будет направлять на вторичную переработку и они не будут наносить вреда экологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выручка российских магазинов, реализующих товары для новорождённых в июле 2020 года превысила показатель февраля на 45%. Магазины игрушек продали товаров в июле на сумму, превышающую июньский показатель на 5%.