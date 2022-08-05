Стало известно об остановке добычи нефти на «Сахалине-1» «Роснефть»: нефтедобыча на «Сахалине-1» почти полностью остановилась

Фото: Igor Kryzhko/Global Look Press

Добыча нефти на «Сахалине-1» почти полностью остановилась 15 мая 2022 года и до сих пор не была возобновлена, заявили представители компании «Роснефть». Они также отметили, что заполненность промышленных резервуаров терминала проекта Де-Кастри составляет 95%, нефть из них не отгружается, пишет АБН.

В нефтегазовой компании напомнили, что 1 марта американская корпорация ExxonMobil объявила о постепенном завершении деятельности и выходе из всех проектов в России. С 26 апреля она приступила к остановке нефтедобычи, не получив согласия от других участников проекта «Сахалин-1». Последняя цистерна с нефтью была отгружена с терминала Де Кастри 6 мая. С 15 мая производственная деятельность была практически полностью остановлена, отметили в «Роснефти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не дал прямой ответ на вопрос о том, возможен ли сценарий «национализации» проекта «Сахалин-1», аналогичный ситуации с «Сахалином-2». Он заявил, что общей тенденции нет, в разных случаях принимаются разные решения, основанные на интересах государства. Представитель правительства подчеркнул, что вопрос о судьбе проекта «Сахалин-1» не останется без внимания.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи». Вместе с тем пресс-секретарь президента заявил, что указ нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации, каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться индивидуально.