Стало известно, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Индексация заработной платы по своей правовй сути является государственной гарантией по оплате труда работников. В этой связи всем работающим по трудовому договору индексация должна гарантироваться по определению. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявила член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, — подчеркнула юрист.

При этом она разъяснила, что Трудовой кодекс не предусматривает единой для всех работников индексации зарплаты. Работодатели, не получающие бюджетного финансирования, имеют право самостоятельно устанавливать порядок и условия индексации, включая её объёмы и периодичность.

Собственный коэффициент индексации вправе устанавливать и коммерческие компании.

Ранее сообщалось, что зарплата российских чиновиков в 2020 году выросла на 9,2% и была выше на 28%, чем средняя зарплата по стране. Данные об этом опубликованы Росстатом. Однако зарплатный фонд не увеличился в связи с сокращением госслужащих, при этом в Минтруде сообщили об оптимизации госорганов.

Также стало известно, что россияне считают, что минимальный размер заработной платы должен быть больше фактического в два-три раза, это следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Наиболее высокие запросы у жителей мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга, а также дальневосточных городов. Самые скромные ожидания у жителей Ижевска, Саратова и Ульяновска. С 1 января МРОТ вырос до 13 890 рублей.