Эксперты рассказали, когда чаще всего звонят мошенники

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Наиболее часто мошенники звонят россиянам по вторникам в период с 11 до 14 часов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соответствующее исследование.

В понедельник, четверг и пятницу злоумышленники менее активны, а в выходные дни число звонков от них сокращается в пять раз. Эксперты рассказали , что в основе большей части попыток мошенничества лежат методы социальной инженерии и фишинга.

Отмечается, что с начала этого года злоумышленники на 30% чаще звонили гражданам, чем за аналогичный период прошлого года. Также известно, что в 2020 году самым пиковым днём была среда.

По словам психолога Дмитрия Синарева, чаще всего жертвами мошенников оказываются так называемые «хозяева жизни» и «скупердяи». Так, первых они обманывают, предлагая им совершить пожертвования в якобы существующие фонды. Вторую категорию подводит желание получить «бешеную выгоду при минимальных затратах».

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они выманивают у своих жертв деньги под предлогом участия в операции государственной важности.