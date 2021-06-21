Стало известно, какие компании накажут за вредные выбросы

https://static.news.ru/photo/af200c6a-d277-11eb-b9f0-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

UC Rusal, «Норникель», Evraz, Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь» и другие компании могут начать штрафовать, если они не снизят на 20% количество вредных выбросов к 2024 году. Об этом пишет РБК.

В 12 городах России, где вредное воздействие особенно велико, могут ввести серьёзные штрафы для промышленных предприятий. На данный момент существует 487 объектов, которые производят вредные выбросы в атмосферу.

Законопроект, который будет призывать к ответственности предприятия, не соблюдающие квотирование вредных выбросов, могут проработать в ближайшее время. При этом речь идёт именно о 12 городах, которые участвуют в проекте «Чистый воздух». Если общий уровень вредных выбросов не снизится на 20%, то компании и индивидуальные предприниматели могут получить солидные штрафы. Отмечается, что данный документ должен быть внесён в правительство до 30 октября 2021 года.

Среди видов административных наказаний для компаний в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), в частности, предусмотрены предупреждение, штрафы и приостановление деятельности, — говорится в обращении вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

На сегодняшний день продолжается эксперимент по снижению вредных выбросов, который проводится в 12 городах России с начала 2020 года. При этом общий объём средств, направленных на снижение вредных выбросов, оценивается в 500 миллиардов рублей. Среди них более 100 миллиардов — бюджетные средства.

Ранее стало известно, что в России формируется система торговли углеродными единицами. Это значит, что компании, которые решатся вложиться в климатические проекты, смогут получать с этого неплохую прибыль.