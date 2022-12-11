Стало известно, какая страна выиграет от потолка цен на российскую нефть The Epoch Times: ограничение цен на российскую нефть оказалось выгодно Китаю

Фото: Gazprom/Global Look Press

Инициированное странами G7 ограничение на российскую нефть сыграло на руку Китаю. Такое мнение в статье для американского издания The Epoch Times высказал специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль. При этом самой России, как утверждает специалист, ограничения также не вредят.

В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок, — отметил Лакалль.

По его мнению, страны, которые покупают сырую нефть, в результате будут это делать по выгодной цене. Так, у Китая появится возможность получить еще больше сырья из России с хорошей скидкой. Москва при этом не прекратит хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей.

Лакалль предположил, что если бы G7 действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту РФ, там стали бы поощрять инвестиции в альтернативные и конкурентоспособные источники энергии, но происходит обратное.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении российского сырья вступили в силу 5 декабря. В частности, ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и также Евросоюз ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее авторы статьи для японского издания Nihon Keizai пришли к выводу, что спровоцированный антироссийскими санкциями рост спроса на энергоносители в перспективе способен увеличить зависимость развивающихся стран от Москвы.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.