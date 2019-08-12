https://static.news.ru/photo/09c50086-bd66-11e9-bbff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист оказались самыми востребованными профессиями в России в 2019 году. Это следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда.

Её подготовили по результатам опроса о востребованных профессиях квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, сообщает РИА Новости .

Также топ-10 наиболее популярных профессий составили: специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Востребованность специалисты выяснили по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности и вакансиям. В исследовании использовались данные 26,9 тысячи организаций из всех субъектов РФ.

Ранее News.ru сообщал, что в колледжах и техникумах будет обновлён перечень профессий и специальностей. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева. По словам главы ведомства, с первого сентября 2020 года почти 100 позиций будут исключены из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. Министр отметила, что исчезнут такие профессии как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и другие.