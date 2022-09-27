Стали известны причины аномального роста рубля Инвестстратег Суверов: укрепление рубля идет из-за ожидания санкций Запада против НКЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительное укрепление рубля связано с налоговым периодом и ожиданием западных санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ). Такое мнение высказал агентству ПРАЙМ инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, ситуация с НКЦ может привести к уменьшению спроса на доллары и евро.

Ранее сообщалось, что ЦБ готовится к новым санкциям. В частности, в ведомстве указывают на риски в отношении Национального клирингового центра, при которых будут заморожены все средства клиентов площадки. НКЦ полностью обеспечивает проведение валютных торгов на МосБирже. Если счета НКЦ будут заблокированы, то торговать долларами и евро станет на бирже невозможно.

Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него, — сказал Суверов.

Он добавил также, что негативно сказаться на состоянии рубля могут падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление американской валюты на мировых рынках.

26 сентября индекс МосБиржи (МОЕХ) потерял 11,8%, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине, следует из данных площадки. Ранее индексы МосБиржи и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным.