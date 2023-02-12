СМИ рассекретили сумму заблокированных российских активов в Швейцарии Банк Швейцарии Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд

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Банк Швейцарии Credit Suisse

Банк Credit Suisse из-за санкций заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков ($19 млрд), что значительно превышает данные, оглашенные швейцарскими властями, сообщают издания Le Temps и Sonntag Zeitung. Согласно официальным отчетам руководства Швейцарии, российских активов в стране заблокировано на сумму 7,5 млрд франков.

Издания отмечают, что Credit Suisse заблокировал треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации. 4 млрд от этой суммы принадлежат тем, кто состоит в швейцарском санкционном списке. Остальные 13,6 млрд активов принадлежат лицам, которые попали под рестрикции в других государствах. Часть этих средств также принадлежит российскому Центробанку и государству.

В конец января Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций, ранее одобренному Евросоюзом. Рестрикции создают запрет на предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усилят контроль за ограничением экспорта продукции двойного назначения. Кроме того, в рамках санкций расширен запрет на поставки в Россию товаров, используемых в авиационной и космической промышленности, таких как двигатели для самолетов и БПЛА.