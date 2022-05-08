США ввели санкции на поставки в РФ двигателей и бульдозеров

usa / Фото Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

США вводят новые экспортные ограничения для России, которые касаются поставок промышленной продукции. В том числе это двигатели и бульдозеры. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов сообщил представитель Белого дома, пишет ТАСС.

Мы также расширяем наши экспортные ограничения и санкции, которые напрямую наносят ущерб военным усилиям России, в том числе [вводим] ограничения, касающиеся двигателей промышленного назначения и бульдозеров, — заявил чиновник.

Кроме этого запрещены поставки изделий из древесины, бойлеров, моторов, вентиляторов и вентиляционного оборудования и многих других товаров. Параллельные ограничения вводят и европейские партнёры США.

Эти новые меры [экспортного] контроля ещё больше ограничат доступ России к компонентам, которые необходимы ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей, — заявил представитель администрации США.

Комиссией по ядерному регулированию США приостанавливаются генеральные лицензии на экспорт исходного, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию. Для граждан и компаний США вводится запрет на предоставление российским фирмам услуг по аудиту, консалтингу и маркетингу.

Чиновник отметил, что Россия «долгое время» полагалась на эти услуги для функционирования современной экономики. При этом предоставление российским компаниям юридических услуг под ограничения не попадает.

Ранее сообщалось, что США ввели новые визовые ограничения для 2596 российских и 13 белорусских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа страны. Также рестрикции коснулись восьми компаний, связанных с судоходством, в частности «Оборонлогистики» и 69 кораблей.