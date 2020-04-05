США введут пошлины на импорт нефти, если рынок не нормализуется

https://static.news.ru/photo/6649f65c-5813-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

США введут значительные пошлины на импортную нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению относительно снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввёл пошлины. Очень существенные пошлины, — цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

При этом Трамп добавил, что, возможно, ему не придётся прибегать к данной мере, поскольку ни Москве, ни Эр-Рияду сложившаяся ситуация на нефтяном рынке не выгодна.

Американский лидер отметил, что даже при введении Штатами пошлин на импортную нефть цена на неё всё равно будет очень низкой. С одной стороны, по словам Трампа, он доволен этим. Однако, с другой стороны, положение дел на мировом рынке нанесло мощный удар по нефтедобывающей отрасли США.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти снижается в пределах 3% на фоне ожидания отложенной встречи ОПЕК+. По данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 1,61%, достигая отметки в $33,56 за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI снижалась на 3,18% — до $27,43 за баррель.