США в августе сохранили лидерство по нефтедобыче

https://static.news.ru/photo/1c75284e-122b-11eb-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Уровень добычи нефти в России в августе 2020 года составил 9,216 млн баррелей в сутки, что на 232 тыс. баррелей больше, чем в Саудовской Аравии за аналогичный период. Мировым лидером в этом рейтинге остаются Соединённые Штаты.

Добыча Саудовской Аравии в августе, по данным организации, составила 8,984 млн баррелей нефти в сутки. При этом американцы в августе добывали 10,406 млн баррелей в сутки против 10,984 млн баррелей в июле. Таким образом, США 30 месяцев подряд являются мировым лидером по месячному объёму нефтедобычи. Об этом свидетельствуют данные Joint Organisations Data Initiative (JODI).

В феврале 2018 года Штаты впервые обогнали по месячному объёму добычи Саудовскую Аравию, а в марте в первый раз стали мировым лидером по этому показателю, передаёт RNS.

Согласно информации JODI, РФ по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и сохраняла лидирующие позиции до февраля 2018-го включительно.

В июле 2020 года добыча нефти в России составляла 8,803 млн баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии — 8,479 млн баррелей. Таким образом, добыча РФ в августе выросла на 413 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в августе на 505 тыс. баррелей в сутки от уровня июля.

Ранее NEWS.ru писал, что в США нефтедобыча упала до рекордно низкой отметки. Количество буровых скважин в стране упало до уровня 1931 года — 11 тысяч. По мнению экспертов, такое «катастрофическое воздействие» на промышленность США оказали пандемия коронавируса и споры России и Саудовской Аравии по поводу квот на нефтедобычу.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.