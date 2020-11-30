США подвергли санкциям китайскую компанию за работу в Венесуэле

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Соединённые Штаты Америки внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию за контакты с Венесуэлой, заявили в Минфине США 30 ноября 2020 года. Соответствующее распоряжение ведомство опубликовало на своём сайте.

По мнению министерства, предприятие поддерживало своими действиями «нелегитимный режим» нынешнего лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, который якобы «подрывает демократию» в южноамериканской стране, в том числе ограничивая доступ в Интернет и организуя «цифровую слежку».

Соединённые Штаты [Америки] без колебаний будут нацелены на любого, кто поможет подавить демократическую волю венесуэльского народа и других людей во всем мире, — говорится на официальном сайте Минфина США.

Накануне Каракас возобновил поставки нефти в Китай, которые до этого проходили в подпольном режиме из-за санкций Вашингтона. Белый дом ввёл ограничительные меры против углеводородной отрасли республики в августе 2019 года. Теперь компании США не могут вести бизнес с предприятиями или органами власти, которые контролируются правительством действующего президента республики Николаса Мадуро. В январе 2019 года санкции ввели в отношении нефтяной компании PDVSA.

Как писал NEWS.ru, ранее Евросоюз продлил ограничения в отношении Венесуэлы до 14 ноября 2021 года. Это связано с экономическим, социальным и политическим кризисом в стране. 21 января 2019 года в Венесуэле после присяги избранного президента Николаса Мадуро начались акции протеста.

Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя избранным главой государства. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо. В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома и заявил о планах Вашингтона осуществить в стране государственный переворот.