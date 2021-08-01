США оказались на пороге дефолта

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Инвесторы стали активней вкладываться в коммерческие помещения, чем повысили спрос на них на 15% за год. Интерес к коммерческой недвижимости стал расти с прошлого года, так как площади можно сдавать в аренду и не тратиться на их отделку, сообщают «Известия».

Причинами спроса стали рост цен на жильё, сокращение доли ликвидных объектов и привлекательность для частных инвесторов. Люди, которые раньше покупали квартиры, сейчас уже не могут получить от них адаптированный к...