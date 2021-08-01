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США оказались на пороге дефолта

09:54, 02 августа 2021
США оказались на пороге дефолта Министерство финансов США Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга. Из этого следует, что его предельное значение снова начало действовать. Об этом сообщает Bloomberg.

К концу июня совокупная задолженность почти достигла $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если американский Конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Министерству финансов придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

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