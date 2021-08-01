США оказались на пороге дефолта

В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга. Из этого следует, что его предельное значение снова начало действовать. Об этом сообщает Bloomberg.
К концу июня совокупная задолженность почти
Если американский Конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Министерству финансов придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.