Средний размер долга по розничным кредитам в РФ уменьшился на 2,6%

https://static.news.ru/photo/79aa23fa-5f4a-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер задолженности по розничным кредитам в РФ в апреле 2020 года составил 308,6 тысячи рублей, что на 2,6% меньше мартовской статистики. Такие низкие показатели в прошлый раз фиксировали в конце лета 2019-го.

Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств, — говорится в сообщении на официальном сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле самые большие долги зафиксировали в Москве (619 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (527,8 тыс. руб.). В Подмосковье показатель составил 462,8 тысячи рублей.

Столица России также лидирует по снижению числа заёмщиков по сравнению с апрелем 2020 года — −6,4%. Далее идут Тюменская (-3,7%) и Московская области (-3,2%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно общенациональному плану действий по восстановлению экономики, средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2020 года должна опуститься ниже 8%.