Средняя сумма, которую отправляют гастарбайтеры на свою родину через платёжные системы, в 2019 году составила $422 (27,3 тыс. рублей). К таким выводам на основании данных наиболее популярных среди нерезидентов платёжных систем пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование имеется в распоряжении NEWS.ru).

Центральный банк собирает статистику по таким системам, как ANELIK, BLIZKO, CONTACT, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая Корона, Сбербанк/Колибри, ЮНИСТРИМ, Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, а также Почта России. Исследователи подсчитали, какие суммы в среднем единоразово перечисляются через системы денежных переводов в страны, откуда ежегодно прибывает наибольшее число мигрантов.

К слову, частоту переводов каждого отдельного мигранта такие системы не отслеживают. Для получения этих данных, а также для установления корреляции средних сумм переводов с размерами оплаты труда мигрантов, необходимо проводить опросы, и данные таких опросов, учитывая «теневые» аспекты этой сферы, не могут претендовать на точность, пояснили NEWS.ru в аналитическом центре международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как выяснили аналитики, опираясь на данные за 3 квартал 2019 года, в страны, откуда ежегодно поступают наибольшие потоки мигрантов, в среднем из России отправляли: в Узбекистан $418 (27 тыс. рублей), в Таджикистан — $195 (12,6 тыс. руб.), на Украину — $182 (11,78 тыс. руб.), в Китай — $1920 (124,2 тыс. руб.), в Киргизию — $536 (34,7 тыс. руб.). При этом, отмечают в FinExpertiza, если в государства СНГ мигранты отправляют в среднем по $377 (24,4 тыс. рублей), то в дальнее зарубежье (например, Вьетнам, Турцию, Израиль) — гораздо более крупные суммы: средний перевод составляет $775 (50,2 тыс. руб.).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты поясняют, что рынок денежных переводов из России (в особенности это характерно для переводов в страны СНГ) характеризуется сезонностью: величина средней суммы перевода колеблется от наименьшего уровня, приходящегося на 1-й квартал каждого года, к максимальному размеру, который приходится на 3-й квартал.

По данным МВД, в нашей стране сегодня трудятся порядка 11 млн мигрантов из стран СНГ (иностранных граждан — при этом сколько из них работает — неизвестно; официально трудоустроены 3 млн человек). По наблюдениям профсоюза трудящихся-мигрантов, число приезжих, работающих в России, в последние годы является стабильным. Между тем, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, миграционный прирост в январе — апреле 2019-го года стал рекордным для России за десять лет. Демографы предполагают, что столь резкий рост иностранной рабочей силы может быть связан со значительным недоучётом числа прибывших в 2018 году.

В свете этого, любопытно, что в России численность «собственных» безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в декабре выросла на 1,6% и достигла 674 тыс. человек, информирует пресс-служба Минтруда.

По данным ЦБ РФ, «вывод» денег из России в страны СНГ лишь растёт. Как следует из отчета Банка России «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2018 году», вывод наличных денег из России в 2018 году вырос по сравнению с 2017-м на сумму, эквивалентную почти $300 млн. В абсолютных цифрах в прошлом году такие денежные переводы составили почти $9,5 млрд.

Всемирный банк в своём осеннем докладе отмечает, что темпы роста экономики в Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может «экономика мигрантов». При этом экономическая ситуация в России такова, что она нуждается в притоке мигрантов, однако не столько рабочих, сколько квалифицированных кадров, полагают эксперты.

Мигрантское счастье

Денежными переводами мигранты пользуются для поддержки своих семей на родине, резиденты, имеющие родственников в менее благополучных странах, и целые диаспоры, объясняют социологи. Как показывает практика, банковскими переводами, которые предполагают открытие счёта и отсутствие анонимности, мигранты пользуются неохотно. Также непопулярны среди мигрантов альтернативные денежные переводы через электронные каналы, предполагающие относительно высокий уровень компьютерной грамотности.

Многие из опрошенных мной мигрантов рассказывали, что на родине у себя могут заработать, как правило, $100 в месяц. Эти деньги — это минимальные траты на еду и ещё на какие-то потребности. Но кроме еды чего-то другого уже особенно не купишь. Они едут на заработки в Россию не от хорошей жизни. $422 — это очень высокий не только для таджика или узбека доход, но и для пензенца или барнаульца. Ведь надо понимать, что это лишь часть заработанной суммы для пересылки на родину — излишки. Ведь нельзя сбрасывать со счетов и расходы на себя. Ренат Каримов председатель Центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов председатель Центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов

Но вопрос в том, продолжает он, какими силами им достаются в России эти деньги. Мигранты нередко работают на двух-трёх работах, мало спят, не имеют выходных, работают не по восьмичасовому графику. Кроме этого, приезжие из стран СНГ часто ограничивают себя самым необходимым, замечает Каримов.

По его словам, зачастую гастарбайтеры, если и работают по белым, а не по серым или чёрным зарплатам, им приходится платить двойной налог на доходы физических лиц. Они платят ежемесячно фиксированный авансовый платёж НДФЛ за свой патент на работу, а после этого работодатели у них удерживают 13% НДФЛ как со всех прочих работников. Данный патент предполагает оплачиваемый полис ДМС (добровольное медстрахование).

Сможем без мигрантов?

Возможно ли обойтись без мигрантов? Скорее всего уже нет, полагает заведующая лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова. Всё дело в том, говорит она, что, к сожалению, за последние 30 лет рабочие профессии потеряли значимость и сейчас для большинства россиян лучше пойти поучиться в вузе, получив зачастую невостребованную или переизбыточную на рынке труда специальность, чем получить рабочую профессию. Это первый фактор. Второй — оплата труда, которая приемлема для мигрантов, но мала для россиян. Для возрождения интереса к рабочим профессиям нужна разъяснительная работа, работа по профориентации уже в школах, уверена она.