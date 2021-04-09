Эксперты в сфере недвижимости раскрыли способ выгодно погасить ипотеку

https://static.news.ru/photo/f59f4bc8-9ac4-11eb-ae47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Большинство семей, взявших в своё время ипотеку, при первой же возможности стараются как можно скорее выплатить банку долг. Однако далеко не все это делают правильно, утверждают специалисты.

Чтобы максимально выгодного закрыть ипотеку при досрочном погашении, сначала усилия следует направить на то, чтобы уменьшить размер платежей и только потом уделить внимание сроку кредита, посоветовала замруководителя ипотечного департамента риелторской компании Татьяна Решетникова.

Безопаснее сначала снизить ежемесячный платёж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита, — цитирует эксперта URA.RU.

Если же семья по какой-либо причине уверена, что непредвиденных обстоятельств точно не возникнет, тогда можно оставить размер платежей прежним и сократить срок кредита, считает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Переплата в таком случае всё равно будет меньше, отметила она.

Путь один: вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчёт, — объяснила специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предложила упростить порядок рефинансирования ипотеки. В ведомстве считают, что это поможет исключить дополнительные расходы граждан.